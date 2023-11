Giornata mondiale dell’infanzia | Santangelo rilancia l’appello dell’Unicef | i bambini vanno protetti dalla guerra

Leggi su casertanotizie

(Di lunedì 20 novembre 2023) Caserta. «Il conflitto in Medio Oriente, lain Ucraina conferiscono un’importanza speciale alladi oggi. Come ogni 20 novembre, dal 1989 quando è stata sottoscritta la Convenzione sui dirittie dell’adolescenza, oggi si celebra la. Faccio mioche accende i riflettori sull’articolo 38 della convenzione: ogni bambino ha diritto ad essere protetto. Purtroppo, oggi il mondo non riesce a tutelare questo diritto con migliaia diche cadono sotto i colpi di guerre che non trovano alcuna giustificazione. È dovere di tutte le istituzioni mettere davanti a tutti l’articolo 38 e attivare tutte le azioni utili a ...