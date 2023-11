Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza | aperta la quinta Casa del Sorriso

Leggi su luce.lanazione

(Di lunedì 20 novembre 2023) Inaugurata ladelitaliana. E’ quello che è accaduto in Sicilia dove la Fondazione CESVI, in occasione dellaper iche viene festeggiata il 20 novembre, ha aperto le porte della nuova struttura. La Fondazione CESVI durante l’apertura della nuova struttura a SiracusaNel 2023 già 1392 persone (di cui 968 minori) sono state aiutate Le diseguaglianze regionali pesano sulle prospettive di chi nasce al Sud, dove sono concentrate le Regioni con i dati peggiori su povertà, maltrattamenti, opportunità scolastiche. Ed è proprio per questo che l’organizzazione umanitaria si è voluta spendere in prima persona per l’apertura di questo edificio. La struttura rientra nel Programma ...