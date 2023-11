(Di lunedì 20 novembre 2023) Inaugurata ladelitaliana. E' quello che è accaduto in Sicilia dove la Fondazione CESVI, in occasione ...

Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza - aperta la quinta Casa del Sorriso

Università per Stranieri : Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne

Infanzia e adolescenza: La Russa, "inaccettabile che ancora oggi i minori siano esclusi da diritti inalienabili"

Così il presidente del Senato della Repubblica, Ignazio La Russa, in occasione delladell'infanzia e dell'adolescenza. "Molto spesso " ha sottolineato la seconda carica dello ...

Le iniziative in Italia per la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne WIRED Italia

Napoli: Giornata Internazionale Diritti per l'Infanzia, in piazza del Plebiscito “Non i bambini” ilmattino.it

Giornata Internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza: dichiarazione del Presidente Mattarella

(mi-lorenteggio.com) Roma, 20 novembre 2023 – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della Giornata Internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, ha rilasciato ...

I giovani toscani promuovono a pieni voti il rapporto con le famiglie

I giovani toscani promuovono a pieni voti il rapporto con le famiglie, percepite come punti di riferimento e luoghi emotivi dove si sta al sicuro, mentre mostra ...