GIORGINO | “XXI SECOLO NON È L’ENNESIMO TALK DOLOROSO LASCIARE IL TG1 E GLI APPLAUSI FINTI…”

(Di lunedì 20 novembre 2023) Le principali sfide dei nostri tempi e le trasformazioni in corso, insieme a quelle che verranno, sono al centro della prima puntata di “XXI”, il nuovo programma della Direzione Approfondimento, ideato e condotto da Francesco, al via lunedì 20 novembre alle 23.00 su Rai 1, subito dopo Ucraina-Italia. I conflitti internazionali con gli inviati nelle zone di guerra, il fronte caldo in Medio Oriente e la guerra in Ucraina; la pagina economica con l’analisi dei dati sulla crescita e l’occupazione nel nostro Paese, e l’impatto geoeconomico dei grandi conflitti in corso; i giovani, le buone idee, gli investimenti e le difficoltà di chi muove i primi passi nell’imprenditoria; la nota politica. Tra gli ospiti di XXI: il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale Antonio Tajani e la cantante Emma. ...