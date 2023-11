Giochi del Mediterraneo 2026 | Ferrarese nominato Presidente comitato | Pelillo è il vice

Leggi su sportface

(Di lunedì 20 novembre 2023) Si è riunito nella sede di Palazzo di Città per la prima seduta ufficiale, il nuovoorganizzatore dei XXdelTaranto, nominandoMassimoMichele. Alla riunione erano presenti Eliana Ventola (componente designata dal Ministero per lo Sport e i Giovani) e Giuseppe Manfredi (componente designato dal Coni), mentre erano collegati in videoconferenza Manfredi De Leo (componente designato dal Ministero per gli Affari Europei), Francesco Paolo Romanelli (componente designato dal Ministero per lo Sport e i Giovani) e ildella Regione Puglia Michele Emiliano. Rimandata ad una seduta successiva l’individuazione del direttore generale. “Non ...