Gino Cecchettin | il dolore di un padre | che ci insegna la vita

(Di lunedì 20 novembre 2023) Oggi è il giorno dopo, il giorno dopo la morte, quella che spezza la speranza, brucia sogni e trascina all’inferno, quello vero, quello reale, quello che toglie il respiro, quello che ti fa chiedere “Perché? Perché noi?”, e l’unica cosa che ho imparato in questi anni di malattia e diè che esiste un unico modo per fregar la morte: la. Ed è quello che ancora una volta questa meravigliosa famiglia ci stando, darsi uno scopo, tirare fuori qualcosa che dia un senso a questoche ti strappa la pelle, unirsi per sopravvivere e provare a salvare tutte le altre migliaia di Giulia là fuori, quelle che non sanno di essere in pericolo, o quelle che, pur sapendolo, non riescono o non sanno come chiedere aiuto. Io non lo so come si faccia a cambiare la mentalità di certi uomini, che lo sono solo di nome, ...