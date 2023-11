Gino Cecchettin e quella mano tesa | la telefonata tra i due padri che spezza il cuore

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 20 novembre 2023) La famigliastando l’incantesimo.non vuole alimentarespirale di rabbia, rancore, odio, dolore che si crea quando una donna viene uccisa da un uomo che non la vuole libera e che porta alla ricerca di giustizia e di vendetta, ma provoca anche una diffusione di sentimenti negativi che finiscono per riflettersi dolorosamente sulla lotta al patriarcato. Lo ha detto lui stesso poche ore fa: “Non provo nulla, penso solo alla mia Giulia”. In quel “nulla” lui cerca in tutti i modi di creare, non distruggere: senza più Giulia non c’è nulla che valga più la pena di essere distrutto, men che meno la famiglia Turetta. I genitori di Filippo alla fiaccolata: grande empatia dal padre di Giulia I genitori di Filippo Turetta, con grande coraggio, hanno voluto partecipare ...