Ginnastica ritmica | Sofia Raffaeli | “2023 anno molto intenso | vado a Parigi per vincere”

Leggi su sportface

(Di lunedì 20 novembre 2023) “Ilè stato un, diverso perché il pass Olimpico lo avevo già preso l’scorso, è stato undi perfezionamento e sperimentazione, ho provato a fare cose nuove, penso che mi sia servito, ho imparato anche a cavarmela un po’ da sola, a capirmi meglio”. Lo ha dichiarato all’Italpress, individualista della Nazionale dia margine della presentazione del progetto ideato da Allianz “Le aspettative per? Si va a ogni gara per, l’obiettivo è sempre quello. Cercherò di dare il massimo negli allenamenti per poter arrivare pronta alle olimpiadi”, ha aggiunto la ginnasta azzurra.. SportFace.