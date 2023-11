Gianni Alemanno | via al nuovo partito | Sarà antisistema

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 20 novembre 2023)ha presentato a Roma il suomovimento politico. Il nome e il simbolo saranno svelati nell'assemblea fondativa in programma sabato 25 e domenica 26 novembre nella Capitale. In apertura l'ex sindaco di Roma ha chiarito che con Marco Rizzo, presidente onorario delComunista, c'è solo un'interlocuzione ma nessuna intenzione, al momento, di iniziare un percorso politico condiviso. L'ex ministro poi si è mostrato critico rispetto all'attuale sistema partitico: "Giorgia Meloni ed Elly Schlein dicono le stesse cose su tutti gli argomenti più importanti. Noi auspichiamo un atteggiamento di carattere, cioè vogliamo rivedere profondamente quella che è la sudditanza dell'Italia in Europa e in Occidente. Vogliamo riportare Nato e Ue a quelle che sono le loro logiche ...