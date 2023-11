GF | nuovi concorrenti in casa questa sera | Sara Ricci e Marco Maddaloni

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 20 novembre 2023) Il Grande Fratelloaprirà le porte a altri duee come gli ultimi quattro entrati (Giampiero Mughini, Jill Cooper, Mirko Brunetti e Perla Vatiero), anche questi due sono famosi. La prima è una storica ex attrice di Vivere, mentre il secondo è un judoka campione nonché vincitore de L’Isola dei Famosi. Perè un debutto nel mondo dei reality, mentreha già dato (ha vinto l’edizione 2019 de L’Isola dei Famosi, l’ultima condotta da Alessia Marcuzzi, nonché la stessa a cui ha partecipato Grecia Colmenares). Classe ’68,è un’attrice affermata e oltre la soap opera Vivere (in cui vestiva i panni di Adriana Gherardi) ha preso parte anche a produzioni come Un ...