GF | in arrivo una puntata scoppiettante | due nuovi ingressi nella Casa una scelta cruciale per Alex

Leggi su gossipitalia.news

(Di lunedì 20 novembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Tutto è pronto per una nuovadel Grande Fratello. Questa sera le soprese non mancheranno, così come i colpi di scena. Dueconcorrenti faranno ingresso nel reality, inserendosi in un gruppo già ben consolidato. Di chi si tratta? Stiamo parlando dell’attrice Sara Ricci – che ha interpretato la famosa Adriana Gherardisoap opera “Vivere” lavorando fianco a fianco con Beatrice – e il campione di judo Marco Maddaloni. Due arrivi inaspettati che potrebbero influenzare gli equilibri. Grande Fratello anticipazioni 20 novembre: una ...