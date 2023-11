GeVi Napoli Basket inarrestabile | sbancato il Palaverde di Treviso

Leggi su 2anews

(Di lunedì 20 novembre 2023) Lavince la terza gara consecutiva in campionato superando in trasferta la Nutribullet. Nutribullet76-79 (14-24, 19-18, 28-14, 15-23) Splendida e sofferta affermazione della Generazione Vincentenella ottava giornata di Serie A. La squadra di coach Milicic vince la terza gara consecutiva in campionato