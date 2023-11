(Di lunedì 20 novembre 2023) '' è l' album didiche per la prima volta interpreta le canzoni più famose delle feste con l'AI . L'album è in uscita l'8 dicembre in tutti gli store digitali, nei ...

Gerry Scotti non ci sta e decide di fare tutto da solo : l’iniziativa per Natale 2023

Gerry Scotti, con "Gerry Christmas" il Natale ha una colonna sonora con l'intelligenza artificiale

Christmas' è l' album di Natale diche per la prima volta interpreta le canzoni più famose delle feste con l'AI . L'album è in uscita l'8 dicembre in tutti gli store digitali, nei negozi di dischi e nelle edicole con ...

Gerry Scotti, con "Gerry Christmas" il Natale ha una colonna sonora con l'intelligenza artificiale TGCOM

Esce l’album di Natale di Gerry Scotti e si chiama Gerry Christmas Il Fatto Quotidiano

Gerry Scotti presenta il libro Cosa vi siete persi

Giovedì 23 novembre 2023 alle ore 18.30 presso la libreria Rizzoli Galleria di Milano (Galleria Vittorio Emanuele II 79) Gerry Scotti presenta il libro Che cosa vi siete persi. Interviene Aldo Vitali.

Amici: si chiude in bagno a piangere | Gli altri alunni non sanno cosa fare

Ad Amici di Maria De Filippi, l’umore non è proprio dei migliori, in quanto l’allievo si chiude in bagno a piangere e il gesto non è passato inosservato. Il web si divide e si creano come al solito “l ...