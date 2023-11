Genoa | i contratti in scadenza 2024 e 25 | tutti i casi

Genoa, altro rinnovo in vista: sotto con Frendrup

Commenta per primo Non solo Dragusin e Gudmundsson. La dirigenza delsembra voler approfittare della pausa imposta al campionato dagli impegni delle nazionali per prolungare iai suoi giocatori più rappresentativi. Se gli aggiornamenti per il difensore ...

Genoa, le ultime novità sul contratto di Dragusin Il Secolo XIX

Dragusin Milan, la concorrenza dalla Premier e l'idea del Genoa Milan News 24

Genoa, le ultime novità sul contratto di Dragusin

Dopo il gol con il Verona e la qualificazione a Euro 2024 con la nazionale, continua il magic moment del difensore romeno ...

Il Genoa non molla Pellegri. Ad agosto Juric ne bloccò la cessione

Il Genoa potrebbe tornare nuovamente all'assalto di Pietro Pellegri, dopo averlo cercato già in estate, quando Ivan Juric ne bloccò la cessione. A riportarlo è La Stampa, ...