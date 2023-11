General Ancap | l' alter ego supereroe del nuovo presidente dell' Argentina

donald trump esulta per la vittoria dell'anarco - capitalista javier milei: sono fiero di te

President - elect Javier Milei once appeared singing about the economic crisis of Argentina while dressed as, his superhero alter ego. pic.twitter.com/mKBeECLm4c - Crazy Ass Moments in LatAm Politics (@AssLatam) November 20, 2023

"General Ancap", l'alter ego supereroe del nuovo presidente dell ... ilGiornale.it

Chi è General AnCap, l'alter ego supereroe del neo presidente ... Rivista Studio

From TV Talking Head to Frontrunner: Javier Milei's outlandish campaign rattles Argentina

Batman and the Joker, a man decked out in a full-body lion costume, and another whose head and arms have been replaced by chainsaws. This ...