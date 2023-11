Galles-Turchia Campionato europeo | 21-11-2023 ore 20 | 45 | formazioni | quote | pronostici

(Di lunedì 20 novembre 2023) L’harakiri in Armenia ha messo ilin condizioni di dover vincere e sperare che gli stessi armeni onorino l’impegno contro la Croazia per staccare il pass per Euro 2024. In ogni caso la squadra di Page ha il posto garantito per i playoff, e la sfida di oggi vede di fronte unache ha già staccato il pass per la InfoBetting: Scommesse Sportive e

Euro 2024 qualificazioni, risultati: Slovenia e Repubblica Ceca ok, Italia verso la quarta fascia al sorteggio

Una vittoria (o anche un pareggio, in caso di mancata vittoria delsulla) dei croati spedirebbe d'ufficio l ' Italia in quarta fascia al sorteggio per la fase finale, che si terrà il ...

Italia, fine dell'incubo: terza o quarta fascia, il verdetto dipende dalla Croazia

E finalmente ci siamo sbarazzati dell’incubo dei playoff. Non è come per Russia 2018 e Qatar 2022. Non ci aspetta una Svezia solida e arroccata in venti metri, non c’è una Nord Macedonia che si rintan ...

Giallorossi in Nazionale: il calendario degli impegni di novembre

Sono dodici i calciatori della prima squadra del Lecce convocati nelle rispettive selezioni nazionali. In Europa resa dei conti nei gironi di qualificazione, mentre le africane si giocano i primi matc ...