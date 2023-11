Furti Roma | colpo da film a via Veneto | svaligiata la gioielleria dei calciatori

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 20 novembre 2023) Unda maestri deiè stato sferrato sabato pomeriggio in Via, nel cuore di, all’interno di una famosadella zona. L’attività, celebre per ospitaredel calibro di Milinkovic, Radu, Marusic e altri atleti noti, è stata teatro di un audace assalto da parte di tre individui che, travestiti con baffi finti e parrucche, si sono introdotti nell’elegante boutique.danella zona di viaLa scelta dell’orario, attorno all’una del pomeriggio, sembra essere stata calcolata nei minimi dettagli, approfittando del cambio turno delle volanti della polizia. Testimoni oculari suggeriscono che i rapinatori, elegantemente vestiti e mimetizzati ...