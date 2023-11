Fu veramente relegata su uno yacht di seconda categoria mentre i due piccioncini se ne stavano in quello grande tre volte?

Leggi su iodonna

(Di lunedì 20 novembre 2023) Nella prima parte di The Crown 6 – quattro puntate sull’amore tra Diana e Dodi, il paparazzo che riuscì a cogliere il bacio e infine l’incidente e illutto mondiale – c’è spazio anche per una figura accennata di striscio nella stagione precedente. Ovverosia Kelly Fisher. La fidanzata (e promessa sposa) di Dodi Al-Fayed prima che il rampollo perdesse la testa per Diana Spencer. Una figura doppiamente schiacciata dagli eventi su cui ora torna un po ‘ di attenzione. Chi era? Fusu unodicome mostra la serie,i duese neintre? (Spoiler: sì, no, forse) ...