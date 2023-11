Frosinone | Turati | «Rosico ancora per il gol preso da Dimarco»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 20 novembre 2023) Stefano, portiere del, sulla rete realizzata da Federicodell’Inter. Tutti i dettagli Stefano, portiere del, ha parlato a Radio TV Serie A. Il portiere è tornato sulla sconfitta contro l’Inter nell’ultimo turno. PAROLE – «? Prendere un gol del genere fa rosicare. L’avrò rivisto 180 volte. Non ho idea se volesse tirare o meno in porta, fatto sta che è stato bravo. Soulé è un talento pazzesco, ma anche una bravissima persona. Sarebbe un sogno conquistare la prima salvezza in Serie A. Allo Stirpe si respira una magia unica e l’augurio è di continuare così. Lo scorso anno sono stato davvero bene, perciò ho spinto per tornare qui dopo aver vinto la Serie B».