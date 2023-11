Frosinone | Turati | “La salvezza sarebbe un sogno | rosico per aver preso quel gol di Dimarco”

(Di lunedì 20 novembre 2023) Stefano, portiere del, ha parlato a Radio TV Serie A con RDS, facendo un bilancio di questa prima parte di stagione: “unconquistare la primain Serie A. Allo Stirpe si respira una magia unica e l’augurio è di continuare così. Lo scorso anno sono stato davvero bene, perciò ho spinto per tornare qui dopovinto la Serie B“. L’artefice di tutto ciò è il tecnico Eusebio Di Francesco, per il quale Turato ha speso parole al miele: “Ci ha dato una chiara identità di gioco e ci trasmette passione e voglia di riscatto. Ogni volta, prima di scendere in campo, ci ripetiamo che possiamo battere gli avversari. Si è creato un gruppo di giovani con grandi ambizioni, perciò affrontiamo le partita con della sana pazzia“. “Soulé è un talento pazzesco, ma ...

