(Di lunedì 20 novembre 2023) Per un ragazzo che è rimasto fermo 500 giorni a causa di un infortunio, essere tornato in campo è già da considerarsi una...

Frosinone - i convocati di Di Francesco per il Cagliari : torna Kaio Jorge

Ternana, sconfitta di misura col Frosinone in vista del Palermo

I ciociari hanno rimontato nella ripresa grazie ai gol diJorge e Lusuardi. La partita si è svolta in tre tempi da 30 ciascuno. Un buon test - che si è giocato allo 'Stirpe' di- per ...

Soulé sveglia il Frosinone, Kaio Jorge decide, Ilic flop Toro: le pagelle Tuttosport

Kaio Jorge pronto e carico per il suo derby personale ciociariaoggi.it

Frosinone, Kaio Jorge spinge per avere spazio: la Juve e lo scenario di gennaio

A Frosinone anche Kaio Jorge in rampa di lancio: arriva il primo gol in maglia giallazzurra

il Frosinone, per non perdere il ritmo partita, si è concesso ieri un allenamento congiunto con la Ternana. L’amichevole (tre tempi da 30’ ciascuno) è finita 2-1 per i laziali con reti di Kaio Jorge e ...