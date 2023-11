Fro*** | lesbica | stro*** | cretino | il furibondo sfogo di Luciana Littizzetto

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 20 novembre 2023) "Il mondo è fatto così. Male", esordiscenel suo monologo a Che tempo che fa, su Canale Nove, nella puntata del 19 novembre. "Per il mondo sei sempre troppo basso o troppo alto, con un naso troppo grande e le orecchie troppo a sventola, non sei abbastanza macho o non sei abbastanza fi***… Sei appassionato di quello che studi? Secchione. Non studi niente?. Ti piace qualcuno dello stesso sesso?. Ti piacciono i fumetti e l'arte?. Sei sensibile?. Comunque tu ti comporti, c'è sempre qualcheche ti prende di mira". Ma, prosegue la comica, la colpa "è di chi vede e se ne frega. È di chi ti sta intorno e non si accorge. Io credo che il senso ...