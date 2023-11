Frasi sullo shopping | in inglese | da I Love Shopping e Gossip Girl

Leggi su dilei

(Di lunedì 20 novembre 2023) Leraccontano una piccola, grande mania di tantissime persone. Donne e non solo, appassionate di acquisti. Comprare d’altronde – dati e ricerche scientifiche alla mano – permette di abbattere ansia e stress. DiLei ha raccolto lepiù divertenti e particolari, fra ironia e riflessione, tratte da film, libri e serie tv cult, come I, ma anche nate dall’inventiva di scrittori e personaggi famosi.donne Loè per tante donne una grande passione. Un modo per divertirsi con le amiche, un metodo ...