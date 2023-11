Francia | Rabiot | «Non so cosa succederà a Pogba»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 20 novembre 2023) Adrien, centrocampista della Juventus, ha parlato dal ritiro della nazionale francese della situazione PaulAdrien, centrocampista della Juventus, ha parlato dal ritiro della nazionale francese della situazione Paul– «Non sogli. Parliamo, ci siamo visti prima della mia convocazione in Nazionale e abbiamo cenato insieme. Conosciamo tutti Paul, è sempre molto sorridente, molto estroverso. Naturalmente penso che la situazione gli stia pesando. Spero che riesca a ottenere la sanzione meno pesante possibile. È sconfortato, ma penso che lo siamo tutti per questa situazione. È un grande giocatore, un grande uomo. Affrontare tutto quello che ha dovuto affrontare, è molto difficile per qualsiasi persona». CONTINUA SU ...