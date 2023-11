FOTO | Il ring attire usato da Strickland a Full Gear è stato un omaggio a Bray Wyatt

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 20 novembre 2023) Sabato sera in quel di, “Swerve”e “Hangman” Adam Page si sono dati battaglia in un brutale e sanguinoso Texas Death Match. Alla fine a vincere è“Swerve” il quale ha portato a casa la più importante vittoria della sua carriera (fino ad ora). Per l’occasioneha utilizzato uncon il quale ha omaggiato il compianto, “Swerve”ha utilizzato un particolaree segnatamente dei pantaloni che ricordavano quelli utilizzati dal compianto...