Forum internazionale del turismo | Santanchè | “Il 24-25 novembre governo e istituzioni insieme per evidenziare la centralità del settore”

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 20 novembre 2023) Il prossimo 24-25si terrà a Baveno (Lago Maggiore) il primo “del”. Un appuntamento, organizzato dal ministero dele fortemente voluto dal ministro Daniela, per porre l'accento sulle potenzialità e trasversalità di un comparto che rappresenta, direttamente e indirettamente, il 13% del Pil nazionale. “Visione, azione, futuro sono le tre parole chiave di un appuntamento che riunisce a Baveno i colleghi ministri e i ministri di Paesi esteriai principali attori della filiera turistica e alle nuove generazioni per mettere al centro delle politiche delil comparto, valorizzandone la sua trasversalità e la molteplicità dei soggetti coinvolti. L'evento è l'occasione ideale per avviare ...