Formazioni ufficiali Ucraina-Italia | pronostico marcatori | ammoniti e tiratori

Leggi su ilveggente

(Di lunedì 20 novembre 2023), ledella sfida valida per le qualificazioni ad Euro 2024. Tutto pronto per la sfida traed. Un appuntamento di nevralgica importanza per la compagine di Spalletti, che con un punto sarebbero matematicamente qualificati alle fase finale del prossimo campionato Europeo. Si prospetta una gara movimentata aperta a tanti scenari, che gli Azzurri dovranno essere bravi ad indirizzare sin da subito per evitare di complicare nuovamente il proprio cammino. Ecco le: Federico Chiesa (LaPresse) – IlVeggente.it(4-1-4-1): Trubin, Konoplia, Svatok, Zabarnyl, ...