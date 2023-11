Formazioni ufficiali Ucraina-Italia | le scelte dei due allenatori

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 20 novembre 2023) Alle 20.45 andrà in scena il match valido per le qualificazioni ai prossimi Europei tra: leAlle 20.45 andrà in scena il match valido per le qualificazioni ai prossimi Europei tra. Ecco le(4-2-3-1): Trubin; Konoplia, Svatok, Zabarnyi, Mykolenko; Stepanenko, Zinchenko; Tsygankov, Sudakov, Mudryk; Dovbyk. Commissario tecnico: Serhiy Reborv.(4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Acerbi, Buongiorno, Dimarco; Barella, Jorginho, Frattesi; Zaniolo, Raspadori, Chiesa. Commissario tecnico: Luciano Spalletti.