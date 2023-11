Fondazione Mezzogiorno | l' incontro con il ministro Fitto

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 20 novembre 2023) Trasformare il Piano Strategico delle Zes in un piano industriale di straordinaria intensità per ridurre il gap di tasso di occupazione della popolazione attiva che penalizza ile l'Italia intera rispetto alla media europea, e arrivare in 5 anni dal 47% al 53%. Questo è l'impegno che lachiede al Governo, e questo è quello che lastessa si impegna a promuovere chiamando a collaborare e cooperare tutti i propri interlocutori. È quanto emerge dall'tenuto oggi, lunedì 20 novembre 2023, presso la sede di Unione Industriali di Napoli tra Raffaeleper gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR, Antonio D'Amato, Ceo Seda International Packaging Group e Presidente della ...