Firenze | la mamma di Kata denunciata per lesioni aggravate Ha colpito una connazionale in discoteca

Leggi su open.online

(Di lunedì 20 novembre 2023) Ladi, la bambina scomparsa dall’hotel Astor il 10 giugno scorso, è statadalla polizia per. Katherine Alvarez avrebbepiù volte unadi 21 anni nei bagni di unadi. L’aggressione, riporta il quotidiano La Nazione che ricostruisce oggi la vicenda, è avvenuta all’interno del “Tenax”, locale notturno di via Pratese nella notte del 20 novembre, tra le 1,30 e le 2, quando sul posto sono arrivate due volanti della polizia e i medici del 118. Secondo quanto ricostruito la vittima avrebbe incontrato in bagno laperuviana, che conosce da tempo. Sarebbe partita una discussione futile. La donna è stata presa per i capelli e poi Alvarez l’avrebbe ...