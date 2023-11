Fiorello critica Io Canto e The Voice Kids | la stoccata a Viva Rai2!

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 20 novembre 2023) Quest'oggi, come ogni mattina, è andata in onda una nuova puntata di. In tale occasione, Rosarioha lanciato unaad Antonella Clerici e Gerry Scotti. Nello specifico, il conduttore ha commentato il debutto delle nuove edizioni di Thee IoGeneration. A tal proposito ha ammesso di reputare un po' inutile la decisione di mandare in onda due trasmissioni appartenenti alla stessa categoria, peraltro nello stesso periodo. A suo avviso, infatti, questo è controproducente sia per la Rai sia per Mediaset. Durante tale blocco, poi, il presentatore ha fatto anche un'altra battuta sulla Clerici. Ladisu IoGeneration e The...