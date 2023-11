Finalmente buone notizie | Mazzarri ha già un piano vincente

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 20 novembre 2023)recupera un titolarissimo dallo stop rimediato in Nazionale,in vista di Atalanta-Napoli: tutti i dettagli Per Walternon si tratterà affatto di un inizio comodo, al ritorno sulla panchina del Napoli. Il tecnico toscano è atteso da un filotto di gare in successione piuttosto complicato. A partire dalla prossima, in trasferta contro l’Atalanta. Poi Real Madrid, Inter, Juventus e Braga. Il Napoli si gioca gran parte della stagione nelle primissime gare conin panchina, una responsabilità non da poco. Per affrontare al meglio le sfide c’è bisogno di tutti i componenti della rosa al meglio. In vista del match di sabato, c’è speranza di recuperare un titolarissimo. Atalanta-Napoli,può sorridere: le ultime sugli infortunati Negli scorsi ...