Finali di Coppa Davis | Sinner | “E’ una gara che mi fa stare bene Contento di ritrovare i ragazzi”

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 20 novembre 2023) Dopo l’emozionante settimana vissuta alle Atp Finals di Torino, vissute lungo un percorso di crescita e di conferme, con il secondo posto storico ottenuto, Jannikvola a Malaga per partecipare alla. Lo attendono le Finals del torneo mondiale e l’emozione non termina. A corriere.it,dichiara: “Sonodiin azzurro i, il gruppo dimi fa: mi dà tranquillità, mi fa sentire a mio agio. Cercheremo di fareanche in Spagna. Tornando alle Finals di Torino, aggiunge: “Il boato che mi ha accolto quando sono uscito dal tunnel del palazzetto domenica, per il debutto con Tsitsipas: io un suono così non l’avevo mai sentito prima. E poi la ...