Filomena | costretta dall’ex alla sedia a rotelle | a Notizie com | “Crediamo sempre che non possa accadere a noi | non è così”

Leggi su notizie

(Di lunedì 20 novembre 2023) “Ma quanto vale la vita di una donna, dieci anni di carcere? Filippo avrà modo di laurearsi e rifarsi una vita mentre Giulia sarà in una tomba”. Il tono di queste parole è concitato perché a parlare è una donna vittima di violenza, che a.com riserva uno sfogo ricco di rabbia e di speranza di non sentire mai più parlare di femminicidi. Si rivede in Giulia Cecchettin: “Il mio ex diceva di volersi uccidere perché l’avevo lasciato, mi aveva chiesto l’ultimo appuntamento. Anche lui non era felice dei miei successi. Proprio come Filippo, che invece di sostenere Giulia per la laurea, era diventato geloso e possessivo. Anche lei, come me, aveva sottovalutato i segnali che lui le aveva dato: segnali di dipendenza e gelosia”.Di Gennaro, Manifestazione per Giulia Cecchettin (Ansa Foto) –.comLa storia di ...