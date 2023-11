Filippo Turetta | nasce la pagina social a favore | il web si indigna

Leggi su notizie

(Di lunedì 20 novembre 2023) Direttamente da Facebook è nata unaper, il killer di Giulia Cecchettin: il web èto La vicenda che ha visto come vittima Giulia Cecchettin ha lasciato tutti senza parole. La ragazza, in un primo momento data per scomparsa, p stata ritrovata una settimana esatta. Purtroppo non come i suoi familiari avrebbero voluto. La studentessa 22enne è stata uccisa a coltellate (testa e collo) da. Proprio del killer, in queste ultime ore, si sta parlando. Soprattutto su Facebook dove è nata unain suo. Il web si è ovviamenteto. Giulia Cecchettin e(Ansa Foto) Notizie.comAnche se, ...