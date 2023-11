Filippo Turetta | l’estradizione “in dieci giorni” Il tribunale di Naumburg | “Non è ancora arrivata la richiesta dalla procura generale”

(Di lunedì 20 novembre 2023) Spetta ai magistrati della Germania valutare la regolarità del mandato di cattura europeo e dare l’ok al ritorno in Italia del 22enne. Ilregionale difa sapere che non èlatedesca. Iltore di Venezia...

Omicidio Giulia Cecchettin - il pm : "L'ipotesi di reato per Filippo Turetta è cambiata in omicidio volontario e sequestro di persona"

Filippo Turetta indagato per omicidio volontario aggravato. Il 22enne rimane in carcere a Halle - Germania in attesa dell’estradizione

Pm: forse 10 giorni per rientro Turetta

17.30 Pm: forse 10 giorni per rientroL'accettazione didi rientrare in Italia "accelera in una decina di giorni la sua estradizione". Lo spiega il Pm di Venezia Cherchi. Già avviati i contatti con la magistratura tedesca. "I tempi ...

Filippo Turetta, la fuga per oltre mille chilometri: «Portatemi in Italia» Corriere della Sera

Cecchettin, pm: "Ipotesi di reato per Turetta è omicidio volontario"

La sorella Elena: "Mia sorella era più buona, più dolce, più sensibile di quello che tutti immaginano, ma non era stupida e ingenua".

Bruzzone: “Un assedio non è amore. Giulia uccisa per la laurea, non per la fine della storia”

Per la criminologa Roberta Bruzzone l'omicidio di Giulia non arriva per la fine della storia d'amore: "Filippo si è sentito inadeguato pubblicamente per la laurea, aveva organizzato lui la festa per e ...