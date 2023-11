Filippo Turetta | la fuga per oltre mille chilometri | «Portatemi in Italia»

(Di lunedì 20 novembre 2023)si era fermato in autostrada con i fari spenti, era rimasto senza soldi, benzina ed energie. La polizia tedesca l’ha identificato, ora è in carcere in Germania. «È stremato»

Femminicidi, Nordio: "Prepariamo un opuscolo da diffondere in scuole, social, posti di lavoro"

Così, al Corriere della Sera, il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, in merito all'omicidio di Giulia Cecchettin da parte dell'ex fidanzato,. "Non ho gli atti, ma leggo che non c'...

Filippo Turetta, chi sono i genitori: il lavoro, la cessione dell'attività (la svolta dopo il Covid) e dove ab ilmessaggero.it

Il papà di Filippo in lacrime ha chiesto perdono alla famiglia di Giulia

Gino Cecchettin, padre di Giulia, con i genitori di Filippo, la mamma Elisabetta Martini e il padre Nicola Turetta durante il primo appello ai ragazzi C'è stato un contatto, tramite messaggio whatsapp ...

Giulia Cecchettin, ora il Pd fa i volantini sulla sorella Elena

La tragica fine di Giulia Cecchettin, per il cui omicidio è indagato l’ex fidanzato Filippo Turetta, è diventata anche un motivo ...