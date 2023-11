Filippo Turetta | la fuga disperata per oltre mille chilometri | «Portatemi in Italia»

(Di lunedì 20 novembre 2023)si era fermato in autostrada con i fari spenti, era rimasto senza soldi, benzina ed energie. La polizia tedesca l’ha identificato, ora è in carcere in Germania. «È stremato»

Il giovane, arrestato a 150 km da Lipsia, è in carcere a Halle. Il legale: "E' molto provato", arrestato in Germania per l'omicidio di Giulia Cecchettin, è in carcere ad Halle e in tempi brevi verrà trasferito in Italia . Durante l'udienza di convalida dell'arresto, il 22enne "...

Elena Cecchettin alla fiaccolata per la sorella Giulia: "Filippo non è un mostro, è figlio del patriarcato"

Elena Cecchettin ha mandato un messaggio in diretta Tv al termine della fiaccolata di Vigonovo dedicata alla sorella Giulia ...

È finita la fuga del 22enne Filippo Turetta, arrestato in Germania all'indomani del ritrovamento del corpo della sua ex fidanzata Giulia Cecchettin, gettato in un dirupo nei… Leggi ...