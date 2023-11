Filippo Turetta | il padre manda un messaggio al papà di Giulia Cecchettin | «Perdono | mio figlio dovrà pagare per quello che ha fatto»

(Di lunedì 20 novembre 2023) «Chiedo. Mioperche ha». Poche parole, da una un altro, affidate a unwhatsapp. Perché in questa...

Cosa rischia Filippo Turetta dopo l’omicidio di Giulia - il giudice : “Potrebbe non avere l’ergastolo”

Filippo Turetta - insulti - minacce e disdette al locale che fu della famiglia. L'attuale titolare : «Noi non c'entriamo - basta tormentarci»

«Filippo Turetta può uccidere altre donne» - il gip : «Disumano con Giulia - deve restare in carcere». Così "il bravo ragazzo" è diventato un mostro

Femminicidio nel pesarese, strangola la moglie e tenta il suicidio a Fano

A pochi giorni dal ritrovamento del corpo di Giulia Cecchettin, per il cui omicidio è stato arrestato l'ex, a Fano (provincia di Pesaro e Urbino) un uomo ha strangolato la moglie e ...

Giulia Cecchettin ferita da Filippo Turetta già davanti a casa | La giovane è morta dissanguata TGCOM

Cosa ha fatto Filippo Turetta dopo l'omicidio di Giulia Cecchettin: i buchi temporali e i giorni di buio Open

Filippo Turetta, il delitto di Giulia minuto per minuto. Il gip: «Nastro adesivo per non farla gridare»

Filippo Turetta, accusato dell'omicidio dell'ex fidanzata Giulia Cecchettin, deve stare in carcere perché potrebbe uccidere altre donne. È uno dei passaggi dell'ordinanza con cui il gip di Venezia ...

Giulia Cecchettin, papà Gino pubblica l'ultima chat con la figlia nella notte: «Ti voglio bene»

Dopo la fiaccolata silenziosa che ha sfilato per le strade di Vigonovo per onorare Giulia Cecchettin, papà Gino, che è stato in testa al corteo insieme alla figlia Elena e alla ...