Filippo Turetta | fuga finita anche per fame | resti di cibo tra i sedili e soste lontano dalle telecamere

Elena Cecchettin e la sorella Giulia: "La sua morte non sarà inutile. Lo Stato è complice perché non aiuta le donne"

Poi spiega perché secondo leinon è un mostro : "Quando avviene un femminicidio succede sempre un fenomeno. Da una parte si sminuisce parlando di 'bravo ragazzo'. Cercando di dare la ...

Filippo Turetta, la fuga per oltre mille chilometri: «Portatemi in Italia» Corriere della Sera

Il papà di Filippo Turetta: “Mi sembrava un figlio perfetto. Non lo giustifico ma andrò a trovarlo” la Repubblica

Giulia, sit-in davanti ai licei. La procura: omicidio volontario

Domani il minuto di silenzio in tutte le scuole. A Vigonovo migliaia in piazza. Il papà della vittima: né odio, né rabbia. Penso solo a mia figlia che non c'è più. Turetta in Italia fra 10 giorni.

Giulia e le altre vittime. Fiaccolata per dire basta

L’iniziativa a Bergamo venerdì dalle 18, con partenza in piazzale Marconi. Le organizzatrici: "Nel nostro Paese urge promuovere una cultura del rispetto".