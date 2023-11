Festa dell’Albero | sul Vesuvio degustazione di prodotti tipici e plantumazione di arbusti

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 20 novembre 2023) Una giornata per la valorizzazione delle aree protette e della biodiversità come strumento per affrontare la crisi climatica con il coinvolgimento delle scuole con piantumazione di alberi incontri sulla Dieta Mediterranea e rassegnadeilocali. Al via Martedì 21 novembrembiente Natura nel Parco Nazionale delpromossa da Legambiente Campania e Parco Nazionale del. Le aree protette sono la risposta migliore per proteggere paesaggi ed ecosistemi delicati e ricchi di biodiversità di cui l’Italia è custode, e sono lo strumento più adeguato per tutelare la natura e favorire lo sviluppo sostenibile dei territori e delle comunità locali interessate. La crescita dei territori protetti è un obiettivo da raggiungere entro il 2030 per contrastare ...