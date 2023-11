Ferrovienord | al via i lavori di rifacimento della stazione di Cabiate sulla linea Milano-Asso

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 20 novembre 2023), 20 nov. (Adnkronos) - Inizieranno martedì 21 novembre idi ristrutturazione degli spazi interni ed esternidi(Co)di, realizzati in base alle nuove linee guida per gli interventi di riqualificazione, approvati da Regione Lombardia nei mesi scorsi. La prima fase riguarderà gli ambienti interni: la sala d'attesa rimarrà chiusa per un mese per ildi pareti, pavimentazione, controsoffitto e illuminazione. A seguire inizieranno le opere riguardanti le parti esterne - facciata, tetto, arredi die percorsi LVE per persone ipovedenti - la cui conclusione è prevista a gennaio 2024. L'intervento ...