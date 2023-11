(Di lunedì 20 novembre 2023) Non ho gli atti, ma leggo che non c'erano stati accessi di gelosia o violenze. Quella sera sembrava fossero andati a mangiare insieme da amici. E poi è scattata la molla di una violenza '...

Femminicidio, Nordio: "Una guida per riconoscere i segnali spia"

- ha proseguito- E una radicale rieducazione soprattutto di giovani e adolescenti, per renderli consapevoli dei loro doveri in particolare verso le coetanee'. 'Partiamo da lontano. È comune ...

Omicidio Giulia, Nordio: “Contro femminicidi guida per riconoscere segnali spia" Sky Tg24

Femminicidio Giulia Cecchettin, il Pm: “Filippo Turetta accusato di omicidio volontario e sequestro”

Sulla testa di Filippo Turetta, responsabile del femminicidio di Giulia Cecchettin, pende l’accusa di omicidio volontario e sequestro di persona.

Italia ultima in Europa per uguaglianza di genere sul lavoro nel 2023: i dati degli indici Gei ed Egei discussi il 24 novembre

Nel 2023 l'Italia risulta ultima in Europa per uguaglianza di genere sul lavoro. Per discuterne il 24 novembre prossimo ci sarà un incontro (alle 10) con l'onorevole Martina Semenzato tra esperti e ...