Femminicidio di Giulia Cecchettin, Pellai: "Anche a vent'anni si può uccidere una donna se si è analfabeti dei sentimenti"

L'intervista al medico e psicoterapeuta: "Ai maschi bisogna insegnare la competenza anziché la potenza"

Omicidio di Giulia Cecchettin, Filippo Turetta arrestato in Germania mentre era fermo in autostrada - Lacrime e commozione a Vigonovo: l'abbraccio tra il padre e la sorella di Giulia

La sorella di Giulia contro Salvini: “Dubbi su Filippo, violenza di Stato”

«Così, nel caso voleste altri motivi per comprendere quanto il femminicidio sia un omicidio di Stato». «Un minuto di silenzio per Giulia non serve, non è necessario, bisogna prendere questa cosa come ...

L’arte in rivolta contro il femminicidio

Il progetto culturale “Amori rubati” della scrittrice Dacia Maraini e dell’attrice Federica Di Martino ha in programma numerose iniziative artistiche contro la violenza di genere, con le attrici Arian ...