Femminicidio di Giulia Cecchettin | i dettagli che Filippo dovrà chiarire

(Di lunedì 20 novembre 2023)di, ie gli aspetti cheuna vota estradato in Italia A Lipsia si è fermata la fuga diTuretta, il giovane ritenuto colpevole della morte dell’ex fidanzata. Con il passare delle ore emergono nuovi, che fino ad oggi sono stati tenuti nascosti dagli inquirenti. Tra questi ci sarebbe il ritrovamento a Fossò nella zona industriale, dove sono state rinvenute le chiazze di sangue e dove le telecamere hanno ripreso la scena dell’aggressione, di un coltello spezzato. Potrebbe essere l’arma usata daper colpire la ragazza. Da una prima analisi del corpo, le coltellate rilevate sarebbero ...

“Giulia - vittima di femminicidio come la mia Yana : noi uomini dobbiamo imparare a lasciare andare”

Fa bene Elly Schlein a voler sfidare Giorgia Meloni in Parlamento

... Schlein ha rilanciato la proposta a Meloni di lavorare insieme "a una legge sulla affettività in ogni classe" sull'onda del terribiledella giovaneCecchettin. "Su questo vale la ...

Femminicidio Giulia Cecchettin: Filippo Turetta fermato in Germania. Entro 48 ore l'estradizione in Italia Il Sole 24 ORE

Morte Giulia Cecchettin, Giorgia Meloni annuncia il ddl anti-violenza: "In Senato la prossima settimana"

Meloni ha scritto un messaggio sui propri social in cui mostra vicinanza alla famiglia di Giulia Cecchettin dopo la tremenda morte della ragazza ...

Papà Gino, lacrime e diginità: «Ora voglio vedere Filippo in faccia»

«A noi come famiglia - ha detto, davanti alla villetta di Vigonovo ormai sommersa da fiori, messaggi e peluche - ovviamente Giulia manca tantissimo ... per non essere qui a celebrare di nuovo un altro ...