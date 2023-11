Femminicidi | un bambino su tre ha assistito a omicidio della mamma

Leggi su forzearmatenews

(Di lunedì 20 novembre 2023) (Adnkronos) – Non ci sono stime ufficiali su quanti siano gli orfani delle vittime dio in Italia. 'Con i Bambini' nell’ambito del Fondo per il contrastopovertà educativa minorile ha avviato 'A braccia aperte', la prima iniziativa di sistema in loro favore e a supporto delle famiglie affidatarie. In gergo vengono definiti “orfani speciali” perché la perdita di uno dei genitori è avvenuta per mano di un coniuge. Ma sono doppiamente orfani, perché la perditamadre per mano del padre significa anche che l’altro genitore non ha più contatti con i bambini e questi divenuti maggiorenni e consapevoli dell’accaduto quasi sempre non vogliono più vederli. Sono 157 gli orfani presi in carico dai quattro progetti finanziati dal 'Con i Bambini'. Questo dato è variabile perché altri 260 in tutta Italia sono stati già ...