Femminicidi | un bambino su tre ha assistito a omicidio della mamma

Leggi su periodicodaily

(Di lunedì 20 novembre 2023) (Adnkronos) – Non ci sono stime ufficiali su quanti siano gli orfani delle vittime dio in Italia. 'Con i Bambini' nell’ambito del Fondo per il contrastopovertà educativa minorile ha avviato 'A braccia aperte', la prima iniziativa di sistema in loro favore e a supporto delle famiglie affidatarie. In gergo vengono definiti “orfani