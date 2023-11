Femminicidi | serve un’autocritica maschile Il cambiamento deve partire da noi uomini

(Di lunedì 20 novembre 2023) di Riccardo Bellardini Quello di Giulia Cecchettin è l’83esimoo dall’inizio dell’anno, come illustratoci dal report del Viminale. Si va verso il pareggio del dato dello scorso anno, quando ci si fermò a quota 88. Perché Giulia è stata uccisa da quel codardo che s’è messo in fuga ed è stato alla fine fermato in Germania? Quale sarà il movente che avrà spinto l’ennesimo “bravo ragazzo” della situazione, ad eliminarla con una tale barbara violenza? E’ semplicissimo: Giulia era una donna. Non è facile essere donne in Italia. Non è facile esserlo nelle altre nazioni del mondo occidentale che supponiamo essere “libero”, “evoluto”, “moderno”. La parità fra i sessi? Purtroppo ancora non c’è. Ci sono stati dei cambiamenti, dei segnali incoraggianti. Ma permane uno squilibrio, un’asimmetria di fondo che relega la donna al ruolo di subalterna. Il famoso soffitto di ...

Centinaia di studenti si sono radunati stamani nel cortile del corso di laurea in Ingegneria frequentato da Giulia Cecchettin, per un flash mob rumoroso contro i femminicidi in Italia. (ANSA) ...