Femminicidi | secoli di cultura patriarcale hanno pervaso sia uomini che donne

(Di lunedì 20 novembre 2023) di Stefania Rotondo “Mamma, non piangere. Ti diranno che era giusto, che ero da sola. Che il mio ex psicopatico avesse delle ragioni, che ero infedele, che ero una puttana. Ti diranno che ho osato volare molto in alto, in un mondo senza aria. Ma ti giuro, sono morta combattendo”. L’attivista peruviana Cristina Torres Caceres ha scritto Se domani non torno per tutte le Giulia del mondo, che vengono giudicate inappropriate, oggetti, possedimenti. Le Giulia, invece, sono reali, e meritano di vivere una vita libera quanto i cattivi ma anche quanto i bravi ragazzi, i Filippo che non farebbero male neanche a una mosca, e che invece le massacrano, le caricano su di un auto e le gettano da un dirupo. Ci sono posti in questa Terra dove le Giulia contano meno di nulla, che diventano spose bambine, che per uscire vengono coperte dalla testa ai piedi, alle quali è precluso il diritto allo studio, ...