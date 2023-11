Femminicidi | Gori | “L’educazione sentimentale entri nelle scuole”

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 20 novembre 2023) Bergamo. “Rispettare le donne, amarle innanzitutto rispettandole, riconoscendo la loro autonomia e l’integrità del loro corpo. Si può fare, milioni di uomini italiani lo fanno. Purtroppo non tutti. E quei pochi che usano la violenza contro le donne – per non dire di quelli che le uccidono – sono sempre drammaticamente troppi. È necessario allora che anche gli uomini si mobilitino, e non solo le donne. Come padri, innanzitutto, perché per educare i figli all’amore servono padri che non abdichino al loro ruolo. E poi per chiedere più investimenti nella prevenzione, per chiedere che, per testimoniare la loro vicinanza a tutte le vittime di violenza e per dire chiaramente, con forza, che è un vero uomo solo chi delle donne ha un totale rispetto”. Così il sindaco ...